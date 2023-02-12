الصين واليونان توقعان اتفاقية لتمويل الشحن

ياسر رشاد - القاهرة - وقع مجلس مدينة لوجياتسوي المالية في شنغهاي الصينية، وجمعية المديرين التنفيذيين الماليين والبنوك في "هيلينيك شيبينج" للشحن اتفاقية تعاون استراتيجي بشأن تمويل الشحن خلال حدث عبر الإنترنت.

اقرأ أيضا..لهذا السبب| رئيسا الصين واليونان يتبادلان رسائل التهنئة



ونقلت صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم الأحد عن مشاركين في المحادثات من الجانبين إنه بموجب الاتفاقية ، سيؤسس الطرفان شبكة تعاونية لتحفيز التواصل بين شركات الشحن والمؤسسات المالية من مركزي الشحن الدوليين.



وصرح نائب وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر في اليونان، كوستاس كاتسافادوس، بأن الاتفاقية "ستعزز علاقات الدول

في قطاع التمويل".وقال إن توقيع الاتفاقية يرمز إلى التعاون الدائم والروابط القوية بين المركزين البحريين.



وفي العقود الأخيرة، أقامت اليونان والصين علاقة تكميلية قوية قائمة على التعاون في البحر.



وأوضح أن اليونانيين يسيطرون على 25% من الأسطول التجاري للمحيطات في العالم وأن أوجه التعاون مع الصين، أكبر مصدر في العالم، واضحة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: