فوز وزير الخارجية القبرصي السابق في الانتخابات الرئاسية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز نيكوس كريستودوليدس وزير الخارجية القبرصي السابق، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في قبرص، متغلبا على منافسه أندرياس مافرويانيس الممثل السابق لقبرص لدى الأمم المتحدة.

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وبعد فرز 99.5٪ من الأصوات، حصل كريستودوليدس على

تأييد 51.9٪ من الأصوات، بينما حصل مافرويانيس على 48.1٪.

ووفقا لهذه النتيجة، يعتبر أن وزير الخارجية القبرصي السابق انتصر على منافسه، الذي اعترف بهزيمته.

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