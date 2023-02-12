القبض على مقاول عقاري قبل هروبه في المطار.. شاهد الفيديو

ياسر رشاد - القاهرة - ألقت السلطات التركية القبض على 12 مقاولًا تركيًا بسبب انهيار عمائر تحت إشرافهم في زلزال الإثنين الماضي، وراح ضحيته آلاف وأصيب عشرات الآلاف، وحبس المقاولين جاء لإمكانية أن تهدم هذه المباني رغم أنها جديدة، يعني أنها غير مطابقة للمواصفات الهندسية، وهناك عمليات تحقيق حول المباني المهدمة.

وفي هذا السياق نشر فيديو لكاميرات مراقبة في مطار اسطنبول، لحظة القاء الشرطة التركية القبض على مطور عقارات أثناء محاولته للفرار من البلاد بعد إنهيار مبناه السكني خلال الزلزال.

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ويظهر في مقطع الفيديو لحظة اعتقال مطور العقارات التركي حمد يسار كوسكون في مطار إسطنبول يوم الجمعة أثناء محاولته مغادرة البلاد إلى الجبل الأسود.

ويعد كوسكون هو المقاول الخاص بمبنى

رونيسانس السكني الذي انهار في أنطاكيا، واصدرت السلطات التركية 131 مذكرة إعتقال، وسط أدعاءات بأن مطوري العقارات تجهلوا اللوائح وسمحوا ببناء مباني سكنية ردئية لمواكبة الطفرة العقارية المزدهرة بتركيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

واتضح أن هناك بلدة في إقليم هاتاي التركية لم يتهدم فيها أي بناء ولم يقع فيها أي ضحية، رغم أنها قريبة من مركز الزلزال، ورئيس هذه البلدية أكد أنه لم يتم السماح ببناء أي بناء مخالف للمعايير الهندسية.

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