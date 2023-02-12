تونس تتابع أوضاع الجالية في سوريا جراء الزلزال

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أنه في إطار متابعة أوضاع الجالية التونسية بسوريا على إثر الزلزال الذي ضرب مناطق عدة من البلد الشقيق تقرر تكليف دبلوماسى من سفارة تونس ببيروت لتعزيز البعثة الدبلوماسية بدمشق وذلك بدءًا من غد الإثنين.

اقرأ أيضًا.. فرنسا ترسل مستشفى ميداني لمساعدة ضحايا زلزال تركيا

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان

اليوم الأحد أن ذلك بهدف تأمين أفضل ظروف الرعاية والإحاطة للمواطنين التونسيين المقيمين في المناطق المنكوبة وتسهيل عمليات إجلائهم إلى تونس إذا اقتضت الضرورة ولتنسيق عملية إرسال المساعدات إلى المناطق المتضررة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: