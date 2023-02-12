الرئيس السوري يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في دمشق، أن الشعب السوري يُقدر مواقف الإمارات واستجابتها السريعة والتي تعبر عن عمق العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع البلدين، والمبادئ الإنسانية التي يمتلكها الشعب الإماراتي الشقيق.

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وشكر الأسد بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، دولة الإمارات العربية المتحدة

قيادةً وشعباً على المساعدات التي تقدمها للشعب السوري، وأشار إلى أن "الإمارات كانت من أوائل الدول التي وقفت مع سوريا وأرسلت مساعدات ضخمة إغاثية وإنسانية وفرق بحث وإنقاذ.

وحمّل الرئيس الأسد الوزير الضيف تحياته لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولرئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنى لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

و نقل الوزير الضيف تعازي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الرئيس الأسد والشعب السوري

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وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن خالص المواساة لعائلات الضحايا متمنياً الشفاء للجرحى والمصابين، وأكّد دعم بلاده ووقوفها إلى جانب سوريا في هذه المحنة، واستمرارها بتقديم المساعدة المطلوبة لمساعدة الشعب السوري على تخطي الآثار التي خلفها الزلزال.

وبعد اللقاء مع الرئيس الأسد، زار وزير الخارجية الإماراتي المناطق المتضررة من الزلزال واطلع على جهود فرق البحث والإنقاذ الإماراتية التي تعمل في تلك المناطق.

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