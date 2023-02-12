وكالة الفضاء الروسية تلتقط صوراً تظهر حجم التغير في الأرض بسبب زلزال تركيا

المنامة - ياسر ابراهيم - نشرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، الأحد 12 فبراير/شباط 2023، مشاهد لحجم التغير في الصفائح التكتونية بقرية "تبه هان" بولاية هطاي التركية. وقالت الوكالة إن الصور التُقطت بناء على طلب وزارة الطوارئ الروسية، من أجل تقديم الدعم الفني لتركيا بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة وتسبب في مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف من المواطنين.



أشار بيان وكالة الفضاء الروسية إلى أن صور القمر الصناعي "Kanopus-B" شملت منطقة جنوب شرقي تركيا، وتظهر حجم التغير في الصفائح التكتونية بقرية تبه هان بولاية هطاي التركية.



ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا

كان زلزال قد ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.



من جانبها، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد إلى 29 ألفاً و605 أشخاص. وقالت آفاد، في بيان نشرته، الأحد، إن 29 ألفاً و605 أشخاص فقدوا حياتهم جراء الزلزال حتى الساعة 15.55 بالتوقيت المحلي لتركيا (12.55 تغ).



أشار البيان إلى إجلاء 147 ألفاً و934 شخصاً من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى. وذكر أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا عقب الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية كهرمان مرعش.





تواصل المساعدات الإنسانية لضحايا زلزال تركيا

في سياق متصل، يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى تركيا من مختلف بلدان العالم لإغاثة ضحايا كارثة الزلزال التي وقعت، فجر الإثنين، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.



قال مراسل الأناضول إن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية نقلت إلى إسطنبول 67.3 طن من المساعدات تم جمعها في سويسرا من أجل ضحايا الزلزال. وذكرت الخطوط التركية في بيان أن المساعدات جمعت بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وبالتنسيق مع منظمات أهلية تابعة للجالية التركية.



في سياق متصل، تقوم الخطوط التركية بجمع المساعدات في مركز تابع لها بمطار إسطنبول قبل نقلها إلى مناطق الزلزال بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).



عشرات المتطوعين

أما في الولايات المتحدة، فشارك عشرات المتطوعين في جمع وتغليف المساعدات بمبنى السفارة التركية لدى واشنطن قبل نقلها إلى المنطقة عبر الخطوط التركية.



كما أرسل المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان 40 مولد كهرباء إلى ولاية شانلي أورفة، إحدى الولايات التركية العشر المتضررة من كارثة الزلزال.



في سياق متصل، سلم رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني التابع لحكومة طالبان المؤقتة مولوي مطيع الحق خالص، مساعدات مالية جمعت للضحايا. وقدم خالص نحو 940 ألف ليرة تركية (نحو 49 ألف دولار) إلى السفير التركي لدى كابل جهاد أرغيناي، في إطار حملة تبرعات.



المصدر: وكالات + مواقع إلكترونية