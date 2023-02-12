شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من رودري عقب فوز مانشستر سيتي أمام أستون فيلا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رودري لاعب مانشستر سيتي، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ونجح مانشستر سيتي من الفوز أمام نظيره أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولةالدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ رودري: مباراة مهمة بالنسبة لي، اليوم كان الفريق رائعًا، رغم أنني سجلت الهدف الأول،كان ذلك مهمًا بالنسبة لي، ومن أجل الفريق كذلك.

وتابع: اليوم كانت مباراة لإظهار أننا في حالة جيدة، ومنذ الدقيقة الأولى قدمنا مباراة رائعة، نحن سعداء والآن كل مباراة هي نهائية بالنسبةلنا.

وأضاف: هنا في ملعب الاتحاد، عندما يمكننا التسجيل في أول 15 دقيقة، فإن الانطباع العام بأن المباراة ستكون لنا، يكون الأمر مختلفًا،لذلك نحن سعداء بالأداء.

وأشار: كنت مستاءً من نفسي بسبب ما حدث في المباراة الماضية ضد توتنهام، ولكن الفشل والإهدار دائمًا ما يكون جزءًا من اللعبة.

واختتم عن الاستعداد لمواجهة آرسنال: لدينا فرصة للصعود إلى المركز الأول، علينا الذهاب إلى الملعب وإظهار شخصيتنا وما نحن عليه كفريق، هم يلعبون بمستوى لا يُصدق، ولدينا مستوى لا يُصدق كذلك.