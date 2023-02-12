شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: نستهدف الخروج بتوصيات للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على أهمية الملف الاقتصادي وضرورة دعم عملية توطين الصناعات المختلفة في مصر، مشيرا إلى أن الحزب يعقد الصالون التاسع ويناقش توطين الصناعات ودورها في دعم الاقتصاد، سواء علي الجانب التشريعي والتنفيذي.

وقال خلال كلمته، بالجلسة النقاشية التاسعة من سلسلة الصالونات السياسية حول موضوعات الحوار الوطني بعنوان، "توطين الصناعات ودورها في دعم الاقتصاد المصري"، إن الصالون يتضمن الخروج بتوصيات لتقديمها إلي مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأشار إلى أن المحور الأول يتضمن مفهوم توطين الصناعات، والمحور الثاني يتناول دور توطين الصناعات في تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، والمحور الثالث يتطرق لآفاق تطوير الصناعة في مصر .

وانطلق منذ قليل الصالون السياسي لحزب الإصلاح والنهضة عن "توطين الصناعات ودورها في دعم الاقتصاد المصري"، بحضور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب.