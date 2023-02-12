شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان مشيدا بدور "الأعلى للإعلام": لمسنا تطورا كبيرا جدا الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بشأن استخدام المنصات الإعلامية المختلفة لنشر الوعي بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال "رضوان" إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقوم بدور هام، باعتباره المسؤول الأول عن الإعلام المصري، مشيرًا إلى أن هناك تطور كبير في تناول الإعلام لملف حقوق الإنسان.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "لمسنا تطور كبير جدا خلال الفترة الماضية في لغة تناول الإعلام لحقوق الإنسان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهناك تحول كبير جدًا في تناول هذا الملف".

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت نموذجاً يفوق جنوب أفريقيا في إجراء المصالحة الوطنية دون اتخاذ إجراءات استثنائية.

وقال "جبر" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع لم شمل جميع فئات المجتمع، وإجراء مصالحة وطنية سلمية بشكل رزين وعاقل في بعض المجالات دون اجراءات استثنائيه، رغم أنه كان هناك أصوات تصرخ بالاقصاء والمسار الانتقامي، لتقدم مصر نموذجا يفوق ما حدث في جنوب أفريقيا.

وفي سياق متصل، لفت كرم جبر إلي أن الدولة المصرية بذلت جهود في مجال حقوق الإنسان تستحق إلقاء مزيد من الضوء عليها، ومنها ما شهدته الاصلاحيات والجهد المبذول من جانب وزارة الداخلية من تطوير، والتي أصحبت محل إشادة دولية لتشير إلي تغير الصورة الذهنية لدي الخارج عن السجون.

وأشار "جبر" إلي أهمية دور الاعلام في عكس هذه الصورة والايجابيات التي تشهدها مصر في مجال حقوق الإنسان ليس فقط في الصحف وإنما الدراما، ومنها أن السجون ليست أماكن مخيفة أو تمارس التعذيب.

ونوه "جبر" إلي ما تشهده مصر من إفراجات كبيرة علي السجناء الفترة الماضية، مشيرا إلي أهمية دمج هذه الفئات في المجتمع وإجراءات تطمينية وتسهيلات في العمل، مشيراً إلي أنه كان لابد من اتخاذ بعض الاجراءات لاسميا وأن كانت البلد معرضه له من انهيار بعد الثورة وآن الآوان لازالة هذه الاجراءات.