شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صناعة النواب" لوزير قطاع الأعمال: مستعدون لتقديم كافة الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال بعقد جلسة مع أعضاء لجنة الصناعة مرة واحدة كل شهر خلال اجتماعات اللجنة، موضحا أن اجتماع الوزير مع النواب مرة واحدة كل شهر نظرا لارتباطات الوزير ومهام عمله.

جاء ذلك خلال مناقشة استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص نتائج تنفيذ أعمال تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن الهدف من هذه الجلسة متابعة كافة الأمور المتعلقة بالصناعات والقطاعات ومناقشتها داخل اللجنة للوصول إلي الأهداف والسياسة الاستراتيجية بجانب معرفة كافة القرارات، وكل ما يستجد من أعمال تطرح .

وأفاد محمود أن وزارة قطاع الأعمال محاطة بمنظومة من التشريعات لا تستطيع تخطيها، موضحا أنه إذا رأت الوزارة أنها بحاجة إلى تعديلات تشريعية تخدم الصناعة فاللجنة مستعدة لتقديم كافة الدعم من تعديلات تشريعية وقوانين للمساهمة في الافتصاد المصري.

كما أشاد معتز محمود بشخص وزير قطاع الأعمال وأنه مستمع جيد لكافة الآراء والأفكار وإذا وجد فكرة جيدة أو مقترح يساهم في تطوير المنظومة سيقوم بتنفيذه، كما أنه شخص وطني .