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مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13-2-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - يتأهب عشاق كرة القدم في التعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13-2-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وبالأخص في ظل وجود مجموعة من الاستحقاقات النارية التي ستقام في مختلف الدول.

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13-2-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة 

وتأتي مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13-2-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وفق ما يلي:-

الممتاز 

  • سموحة – الزمالك الساعة 07:00 أون تايم سبورت 1

 

  • – إيفرتون الساعة 10:00 بي ان سبورت بريميوم 1

 

  • إسبانيول – ريال سوسيداد الساعة 10:00 بي إن سبورت إتش دي 1

 

  • هيلاس فيرونا – ساليرنيتانا الساعة 07:30 قناة أبوظبي بريميوم 1
  • سامبدوريا – إنتر ميلان الساعة 09:45 قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 2

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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