شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13-2-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يتأهب عشاق كرة القدم في التعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13-2-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وبالأخص في ظل وجود مجموعة من الاستحقاقات النارية التي ستقام في مختلف الدول.
مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13-2-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة
وتأتي مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13-2-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وفق ما يلي:-
الدوري المصري الممتاز
- سموحة – الزمالك الساعة 07:00 أون تايم سبورت 1
الدوري الإنجليزي
- ليفربول – إيفرتون الساعة 10:00 بي ان سبورت بريميوم 1
الدوري الإسباني
- إسبانيول – ريال سوسيداد الساعة 10:00 بي إن سبورت إتش دي 1
الدوري الإيطالي
- هيلاس فيرونا – ساليرنيتانا الساعة 07:30 قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1
- سامبدوريا – إنتر ميلان الساعة 09:45 قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 2