شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13-2-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتأهب عشاق كرة القدم في التعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13-2-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وبالأخص في ظل وجود مجموعة من الاستحقاقات النارية التي ستقام في مختلف الدول.

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13-2-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13-2-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وفق ما يلي:-

الدوري المصري الممتاز

سموحة – الزمالك الساعة 07:00 أون تايم سبورت 1

ليفربول – إيفرتون الساعة 10:00 بي ان سبورت بريميوم 1

إسبانيول – ريال سوسيداد الساعة 10:00 بي إن سبورت إتش دي 1