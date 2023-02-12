شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغير جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا في الموقعة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب إستاد الاتحاد بنتيجة 3-1 لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا وفق ما يلي:-

ارسنال 51 نقطة

مانشستر سيتي 48 نقطة

مانشستر يونايتد 46 نقطة

نيوكاسيل يونايتد 41 نقطة

توتنهام 39 نقطة

برايتون 35 نقطة

فولهام 35 نقطة

برينتفورد 34 نقطة

تشيلسي 31 نقطة

ليفربول 29 نقطة

استون فيلا 28 نقطة

كريستال بالاس 25 نقطة

ليستر سيتي 24 نقطة

نوتنينغهام فورست 24 نقطة

وولفرهامبتون 23 نقطة

وست هام يونايتد 20 نقطة

ليدز يونايتد 19 نقطة

ايفرتون 18 نقطة

بورنموث 18 نقطة

ساوثهامبتون 15 نقطة