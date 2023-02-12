شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يضع انتقادات رونالدو أمامه لتصحيح الأوضاع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الانتقادات اللاذعة التي وجهها البرتغالي كريستيانو رونالدو لإدارة مانشستر يونايتد، قد حركت شيئا لدى مسؤولي الشياطين الحمر، بعد أشهر قليلة من فسخ عقده.

وأكدت صحيفة "ذا صن البريطانية"، أن مانشستر يونايتد يخطط لإجراء إصلاحات بقاعدته التدريبية في كارينجتون، تتضمن مراكز حديثة للاستشفاء.

وأضافت: "التجديد الصيفي سيشمل جناحا صحيا جديدا، حيث يمكن للاعبين أداء اليوجا فيه، وهو ما طالب به النجم البرتغالي من قبل".

وكان النجم البرتغالي قد عبر عن غضبه في مقابلة مثيرة للجدل مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورجان، قال فيها إن القليل جدا قد تغير خلف الكواليس في النادي منذ نهاية فترته الأولى معه عام 2009، عندما انتقل إلى ريال مدريد.

ويستثمر مانشستر يونايتد في المرافق التدريبية، بعدما باتت عائلة "جليزر" قريبة من بيع النادي، في وقت يمر فيه الفريق بفترة مميزة على صعيد العروض والنتائج، تحت قيادة الهولندي إريك تين هاج المدير الفني.