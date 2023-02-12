انت الان تتابع خبر قبرص.. نيكوس كريستودوليدس يفوز بانتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد انتهاء عمليات الفرز، حصل كريستودوليدس على 51.9% من الأصوات، في حين حصل منافسه أندرياس مافرويانيس على 48.1%.

وكانت ‬‬‬هيئة البث الرسمية القبرصية (سي.واي.بي.سي) قد أفادت في وقت سابق بأن "كريستودوليدس تصدر في استطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بعد الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات".



وكريستودوليدس (49 عاما) هو وزير الخارجية السابق، بينما كان الدبلوماسي مافرويانيس (66 عاما) كبير المفاوضين في محادثات السلام مع القبارصة الأتراك وممثلا دائما لقبرص لدى الأمم المتحدة.