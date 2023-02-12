انت الان تتابع خبر القبض على متهمين بحيازة المخدرات جنوبي واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "في اطار العمل بتوجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد، وخلال عمليات التفتيش الدقيق لجميع العجلات والأشخاص الوافدين الى المحافظة والمارين عبرها، حيث توفرت معلومات حول وجود عجلة يستقلها شخصان يحملون مواد مخدرة ".واضافت انه "على الفور تم نصب كمين أمني محكم واثناء التفتيش الدقيق تمكنت مفارز قسم شرطة الحي بالاشتراك مع مفرزة مديرية المخدرات من ضبط العجلة واعتقال حائزيها وبالجرم المشهود ضبط بحوزتهما ( نصف كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة ) وسلاح ناري نوع مسدس ".

واشارت الى انه "تم إحالة المتهمان والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصولياً".

