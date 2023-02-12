شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز يؤكد أهمية الدور التثقيفي للأعلي للإعلام لمواجهة التعصب الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسلن بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أهمية قيام المجلس الأعلي للإعلام بدور تثقيفي لأهمية المنافسة الرياضية الشريفة وإدانة التعصب الرياضي، لاسيما واستمرار التعارك الرياضي في بعض البرامج التي من شأنها الحض علي التعصب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ةاليوم الاحد، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة استخدام المنصات الإعلامية في نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

ولفت عبد العزيز، إلي أهمية الدور التثقيفي للمجلس في تغيير الصورة الذهنيه عن حقوق الإنسان من خلال الندوات والفعاليات المختلفه، في ضوء استعراض الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد ، بمختلف المجالات، وفتح نقاشات مع صناع الدراما لتسليط الضوء عليها.

وأشاد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالدور الهام الذي يقوم به المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام في مواجهة المخالفين للأكواد الإعلامية، والذي يبرز خلاله حرص المجلس علي التنظيم وليس الإغلاق، قائلا : " إننا مع حريه الرأي والتعبير عنه واستخدام الإعلام كقوي ناعمة".