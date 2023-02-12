مباحثات بين السعودية وألمانيا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد في الرياض، وزيرة الدولة المبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية جنيفر مورجان.

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واستعراض الجانبان مبادرات المملكة في هذا المجال خاصة مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وبحثت السعودية وألمانيا، اليوم الأحد، سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مجالات البيئة والتغير المناخي.



و عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية بمجلس الشورى السعودي اجتماعًا برئاسة عضو

المجلس رئيس اللجنة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، مع وفد من أعضاء البرلمان البريطاني بمجلسيه العموم واللوردات برئاسة ياسمين قريشي، حيث تم استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما البرلمانية بين مجلس الشورى السعودي والبرلمان البريطاني، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية تعزيز التواصل المستمر.

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