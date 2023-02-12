الصحة العالمية تتفاوض لتوصيل مساعدات لضحايا الزلزال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الأحد، إنه يجري التفاوض لإدخال مساعدات إلى المناطق المنكوبة في شمال غربي سوريا.

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وفي مؤتمر صحفي عقد في دمشق، قال غيبرييسوس: ملتزمون بمساعدة الشعب السوري على مواجهة آثار الزلزال.

وأضاف: بحثنا قضية المعابر مع الرئيس السوري بشار الأسد، لتأمين دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد أن الرئيس السوري أبلغني بانفتاح دمشق على إيصال مساعدات لجميع السوريين.

وتابع: أطلقنا دعوة للمجتمع الدولي لمواجهة الكارثة الإنسانية في سوريا، مضيفا: نتوقع وصول طائرة مساعدات محملة بمعدات طبية إلى سوريا اليوم.

واختتم حديثه قائلا: نتوقع استمرار ارتفاع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

مطار حلب الدولي

ووصل غيبرييسوس إلى مطار حلب الدولي، السبت، على متن طائرة أقلّت 35 طنا من الإمدادات الطبية الطارئة استجابة للزلزال

المدمر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

وفي تصريح صحفي، قال غيبرييسوس: إنها إمدادات طبية طارئة ستساهم في تقديم الدعم الطارئ للأشخاص المتضررين من الزلزال.

وشدد المسؤول الأممي على أن منظمة الصحة العالمية ستواصل تقديم الدعم عبر إحضار المزيد من الإمدادات الطارئة" مشيرا إلى أن شحنة اليوم هي الأولى وستليها شحنة أخرى غدا محملة بأكثر من ثلاثين طنا.

وبيّن أن المنظمة تعتزم "توفير الإمدادات الطارئة خصوصا تلك المهمة لإدارة الصدمات لدى الأشخاص المتضررين من الزلزال.

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