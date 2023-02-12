تونس تشارك في القمة العالمية للحكومات بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - تجري رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ترأس خلالها وفد وزاري للمشاركة في القمة العالمية للحكومات المقرّر عقدها بدبي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري.

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وتلقي نجلاء بودن - وفق بيان رئاسة الحكومة التونسية اليوم الأحد كلمة رئيسية حول مستقبل تونس في العقد القادم ودور الحراك التنموي والتنوّع الاقتصادي لتونس في تشكيل مستقبل أفضل للأجيال القادمة والمشاركة في جلسات حوارية حول تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في الحكومة، وأهمية دورها في دفع عجلة التطوّر الحكومي، بالإضافة إلى المشاركة

في "منتدى الإدارة العربية الحكومية.



كما ستجري رئيسة الحكومة، خلال هذه الزيارة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤساء وفود الدول المشاركة، إلى جانب ممثّلي المؤسّسات والمنظّمات الدولية والإقليمية.



وسيرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي.

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