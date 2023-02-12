روسيا تُعلن انتهاء عمليات الإنقاذ في سوريا

ياسر رشاد - القاهرة -

قال نائب وزير الطوارئ الروسي أليكسي سيركو، اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ الروسية أكملت عملية الإنقاذ في سوريا بعد الزلزال المدمر، لكن الوزارة ستواصل المساعدة الإنسانية.

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وأضاف سيركو- في تصريح وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "لقد انتهت عملية إنقاذ الناجين وستستمر المساعدة

الإنسانية.



وأشار نائب وزير الطوارئ الروسي إلى أنه وفقا لتقارير واردة من موسكو فإن عدة طائرات أخرى ستقدم مساعدات إنسانية، وبالتالي من المتوقع أن يتم تسليم مساعدات الإغاثة بطائرة واحدة الليلة.

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