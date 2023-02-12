هزة ارتدادية قوية جديدة تضرب كهرمان مرعش جنوب تركيا

ياسر رشاد - القاهرة -

ضربت هزة ارتدادية بقوة 4.1 ريختر مدينة كهرمان مرعش التركية، لتعتبر الهزة الارتدادية الثانية التى ضربت المدينة خلال يوم، إذ ضربت هزة ارتدادية أيضا المدينة بقوة 4.3 ريختر صباح اليوم، بحسب سكاى نيوز.

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وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا إلى 30 ألف ضحية.

وأكدت إدارة الكوارث التركية أنه تم إجلاء أكثر من 147 ألف شخص من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى، وذلك بعد تسجيل 2400 هزة ارتدادية منذ يوم الزلزال.

وتعهدت السلطات التركية بإجراء تحقيق دقيق مع أى شخص يُشتبه بمسؤوليته عن انهيار المباني في الزلازل المدمرة

التي وقعت قبل أسبوع.

كما أمرت السلطات التركية باحتجاز 113 من المشتبه بهم، كما حددت أيضا 131 مشتبها بهم حتى الآن باعتبارهم مسؤولين عن انهيار آلاف المباني في الأقاليم المتضررة من الزلازل.

وأنشأت وزارة العدل التركية مكاتب تحقيق في جرائم الزلزال بالأقاليم المتضررة وذلك للتحرى بشأن حالات الوفيات والإصابات، إذ بلغ عدد المباني التي انهارت أو تضررت بشدة بسبب الزلزال نحو 25 ألف مبنى.

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