مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لمساعدة ضحايا الزلزال

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة، تحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة بقيمة تزيد عن 36 مليون ريال سعودي تشتمل على جهاز صدمات قلب، وأجهزة تخطيط قلب، وأجهزة موجات صوتية، وأجهزة لغازات الدم وتحليل الدم، وأجهزة مراقبة مريض، وأدوية للأمراض المزمنة وأدوية خاصة بأمراض البرد وأدوية تخدير وإنعاش، وطاولات عمليات وإضاءات لغرفة العمليات، وأجهزة لقياس الحرارة والضغط والسكر وفحص النظر، وجبائر، وحاميات من الرصاص ضد الأشعة، وأجهزة تعقيم، وأجهزة قياس الأوكسجين في الدم، ومولدات كهربائية، وأطقم عمليات جراحية بما فيها عمليات العظام، وأقنعة وجه، وغيرها. ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.



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