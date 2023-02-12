شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحدد سعر رحيل صلاح عن الفريق فى الصيف.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول قد يوافق على رحيل محمد صلاح فى نهاية الموسم الجاري للعديد من الأسباب، يأتي فى مقدمتها إحتمالية عدم مشاركة الريدز فى دوري الأبطال خلال الموسم المقبل بسبب وضعه الحالى فى الدوري الإنجليزي وإبتعاده عن المربع الذهبي.

حيث أكدت التقارير الصحفية من داخل معقل ليفربول، أن الحالة الوحيدة التى قد تسمح لرحيل صلاح عدم تواجد الفريق فى دوري الأبطال، الشئ الذي اشترطه اللاعب من أجل الإستمرار داخل الآنفيلد فى الموسم المقبل.

وأضافت التقارير أن ليفربول مستعد لبيع صلاح مقابل 50 مليون يورو فقط فى الصيف المقبل، خاصة أن اللاعب تقدم فى السن بصورة كبيرة، بجانب تراجع مستواه بشكل ملحوظ مع الفريق خلال هذا الموسم.



باريس ترصد التعاقد مع صلاح فى الصيف

وأشارت بعض المصادر القوية إلى رغبة باريس القوية فى الحصول على خدمات صلاح خلال المرحلة القادمة، حيث تري إدارة الفريق الباريسي أن النجم المصري يعد أقرب اللاعبين وأفضل الخيارات لتعويض رحيل ميسي المتوقع عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

فى حين يرغب ريال مدريد هو الآخر فى الحصول على خدمات اللاعب، ولكن تبقي قوة العلاقات بين باريس وليفربول المتحكم الرئيسي فى الصفقة، مما يقرب اللاعب بصورة كبيرة من الإنتقال إلى حديقة الأمراء.



موقف صلاح من الرحيل فى الصيف

ومن جانبه، أبدي صلاح عن عدم شعوره بالإرتياح داخل ليفربول فى الفترة الحالية، ومن ثم فإن رحيله سيكون الخيار الأفضل، بعد إنهيار الفريق بصورة كبيرة وعرض ملاك الفريق للبيع خلال شهر فبراير الجاري كحد أقصي، مما يجعل من بقاء اللاعب فى الظروف الحالية، أمرا شبه مستحيلا.