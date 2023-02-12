شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البرلمان تناقش تطوير الطريق الدولى الساحلى.. وحل أزمة فواصل الكبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن تهالك طريق رشيد/ الإسكندرية بطول 33 كم والذي يمر بالعديد من القرى (رشيد/ إدكو/ المعدية).

كما ناقشت اللجنة الطلب الخاص، بعدم تنفيذ أعمال صيانة الطريق الدولي الساحلي في القطاع الواصل بين كوبري 45 بمدينة الإسكندرية حتى مدينة إدكو- بمحافظة البحيرة.

وشهد الاجتماع أيضا مناقشة طلب الإحاطة بشأن كثرة العيوب بالطريق الرابط بين الطريق الدولي الساحلي وشارع 45 بالإسكندرية والمتمثلة في تهالك فواصل الكباري، وتجميع مياه الأمطار على جانبي الطريق، بالإضافة إلى عدم كفاية اللوحات الإرشادية وأعمدة الإنارة ليلاً.

وأوضح النائب محمد زين الدين، أن طريق رشيد/ إدكو/ المعدية، بطول33 كيلو متر ويربط بين الطريق الدولي الساحلي ومدينة رشيد، قائلا: ومنذ ٣٠ سنة لم يدخل عمليات تطوير، مشيرا إلى تهالك الطريق الذي لم يعد يتحمل بسبب المشكلات في الطريق، نظرا لوجود العديد من الشركات في المنطقة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك محاضر يومية بسبب كثرة الحوادث والمصابين، مطالبا بأن يدخل التطوير ضمن خطة الصيانة في الفترة المقبلة.

وأشار النائب أيضا إلى الطريق الرابط بين الدولي الساحلي والـ٤٥، به مشكلات بسبب فواصل الكباري.

وبشأن الطريق الدولي الساحلي من رشيد وحتى الإسكندرية، أكد محمد زين الدين، أنه يمثل مشكلة كبيرة بسبب الأمطار والتي ينتج عنها تجمع المياه، موضحا أن عمليات التطوير في الطريق الدولي الساحلي عند البحيرة تتم منذ ٦ شهور بمسافة ٥ كيلو متر.

واتفق معه النائب سامح السايح نائب الإسكندرية، مشيرا إلى أن عمليات التطوير في الطريق ٤٥ الدولي الذي يربط بين الإسكندرية والبحيرة تم وضع طبقة "سنية" وبعدها توقف العمل في التطوير.

وانتقد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، تأخر أعمال التطوير، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على المال العام.

وقال، لجنة النقل حريصة على إبراز دور الدولة في الإنجازات التي تتم على أرض الواقع، ولكن في نفس الوقت حريصين على المال العام، وهو ما يتم التركيز عليه من خلال الدور الرقابي.

وأعلن وحيد قرقر، رفضه أي تقصير في تنفيذ المشروعات حرصا على المال العام، مؤكدا أن توصيات لجنة النقل ملزمة وواجبة التنفيذ.

من جانبه أكد المهندس حسام بدر الدين، رئيس الإدارة العامة لبحوث مشروعات الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه يتم حاليا عمل تطوير في الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد حتى الإسكندرية، موضحا أن أعمال التطوير والتوسعة تتضمن عمل طريق خدمة.

وبشأن تطوير طريق رشيد إدكو، أشار إلى أنه سيتم البدء في التنفيذ خلال شهر، مؤكدا أنه فيما يتعلق بالطريق ٤٥ يتم العمل به تبع مبادرةحياة كريمة، وتم إنجاز ٤٠%.

وأكد أنه سيتم متابعة الموقف على أرض الواقع وموافاة اللجنة بالتفاصيل أولا بأول.

وعن مشكلة فواصل الكباري، أعلن المهندس محمد أباظة، مدير عام الكباري بالهيئة العامة والطرق والكباري، أنه سيتم تشكيل لجنة لعمل دراسة وافية بشأن فواصل الكباري، على أن يتم مراجعة الشركة المنفذة.

من جهته انتقد وحيد قرقر، رئيس اجتماع لجنة النقل، عدم وجود معلومات لدى المسئولين المشاركين عن الشركة المسئولة عن فواصل الكباري، مطالبا بموافاة اللجنة خلال 48 ساعة لكشف ما تم في هذا الشأن.

وقال عضو مجلس النواب: طلبات الإحاطة مفتوحة لحين الحصول على رد من الهيئة العامة للطرق والكباري، وبناء عليه سيتم إعلان توصية اللجنة في هذا الشأن، كما شهد اجتماع لجنة النقل، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شعلان، بشأن توقف الأعمال في كباري طريق مصر/ إسكندرية الزراعي (كوبري كنج عثمان- كوبري معمل القزاز – كوبري أبو حمص).

وأعلن مسئول الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه جار العمل وسيتم الانتهاء منها قريبا.

فيما تدخل وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، مطالبا بموافاة اللجنة يوم الثلاثاء المقبل بتقرير بشأن ما تم في الكباري الثلاثة.

وشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل يونس، بشأن التباطؤ في رفع كفاءة وتطوير محور الليثي الرابط بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ مروراً بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي.

فيما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن الحاجة إلى إنشاء مزلقان أو نفق على معبر قرية صافية بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، برئاسة وحيد قرقر، تأجيل مناقشة الطلب لمعرفة ما تم على أرض الواقع، بعد تلقي خطابا من هيئة السكة الحديد بأنه سيتم وجود لجنة للمتابعة.

فيما أرجأت اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي أبو خشيم، بشأن الحاجة إلى إنشاء حواجز خرسانية على طريق النصر بمشروع ناصر أمام محطة واحد الواقعة في الكيلو 75 على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، لحين حضور مسئول رفيع المستوى عن محافظة البحيرة، ومديرية الطرق والكباري بالمحافظة.