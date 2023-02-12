شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: جارى إعداد دراسة لاعادة تشغيل مصنع سماد طلخا.. ونستعين بمستثمر لتمويل المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، أنه فيما يخص مصنع سماد طلخا يوجد اثنان من الاستشارين يقومان بعمل دراسة لتشغيل المصنع، لافتا إلى أن سماد طلخا يحتاج٤٠٠ مليون دولار حتى يتم تطويره وتشغيله.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أنه مصنع عظيم وهو من الصناعات المربحة والصناعات التي يجب أن تكتمل، ومن ثم نبحث عن مستثمر لكى نستكمل مشروع سماد طلخا ويصدر تقرير شهرى عما يحدث وفي نهاية مارس المقبل نكون وجدنا مستثمر ليدخل معنا في هذا المشروع لما له من أهمية كبيرة.

وأوضح، تم نقل ١٥٠ من العمال من مصنع سماد طلخا الي مصنع كيما، وبمجرد الانتهاء من التقرير الخاص بمصنع سماد طلخا سيكون لدينا مستثمر متوفر لتمويل المشروع وتطويره.

وقال وزير قطاع الأعمال، أنه جارى العمل علي حل مشكلة مصنع كيما بأسوان لافتا الي أنه يتم عمل مراجعة للرواتب حتى يتم حل أزمة العمالة بالمصنع حتى يحصلوا علي حقوقهم.

وفيما يخص الألومنيوم أكد وزير قطاع الأعمال أنه جارى حل مشكلة الكهرباء بمصنع الألومنيوم حيث تمثل الكهرباء حوالي ٤٠٪؜ من هذه الصناعة لافتا الي أن مصر تصدر بقيمة ٥٠٠ مليون دولار من الألومنيوم كما أنها تستورد بأكثر من ٤٠٠ مليون دولار من الألومنيوم من الخارج.