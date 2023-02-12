شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: مسلسلات رمضان 2023 رفيعة المستوى وضوابط لمنع انتهاك الإعلانات كرامة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن شهر رمضان القادم 2023 سيشهد محتوى درامي من مسلسلات فنيه رفيعة المستوي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة استخدام المنصات الإعلامية فى نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وعلى المستوي الإعلانات في شهر رمضان، قال كرم جبر، إنه تم التأكيد من قبل المجلس الأعلي للإعلام في بعض الإعلانات المقرر عرضها في رمضان المقبل، ألا يتم استخدام الأطفال والمرأة في انتهاك كرامتهم بالإعلانات.

وفي سياق متصل، لفت رئيس المجلس الأعلي للإعلام، إلي أن الفترة الماضية شهدت وجود وجوه إعلامية شبابية جديدة في كثير من القنوات بشكل غير مسبوق، ولعل في مقدمتها "القاهرة الإخبارية"، فضلا عن تقديمهم الكثير من البرامج ومنهم "الدوم" الذي تقدمه شابه عمرها 18 عاما.

وتعقيبا علي حديث النواب، أوضح كرم جبر، إنه لا يستطيع أحد أن يفرض في النهاية علي قناة اختيار مذيعين بعينهم أو استبعاد آخرين.

وحول فكرة التوجية الدرامي نحو قضايا بعينها، أوضح "جبر" أن دور المجلس الأعلي ليس التوجية الدرامي، إنما وضع ضوابط محدده للمسلسلات مثلا ألا يكون هناك إهانه للأطفال أو نشر الرزيله، وفي النهاية يجب أن نعلم أن تكلفه أقل مسلسل انتاجيا حاليا تتراوح ما بين 30-40 مليون جنية، والمنتج الخاص لابد أن يضمن أن يكون هناك عائد إلي جانب دوره الإجتماعي.