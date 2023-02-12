شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: وضع معايير أخلاقية لتنظيم ما تعرضه بعض المنصات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بصدد وضع معايير أخلاقية ودينية وقانونية، لتنظيم ما يعرض من بعض المنصات الخاصة بالمحتوى الفني مثل نتفليكس وغيرها، بحيث يحظر بث أي محتوى يتعارض مع القيم والأخلاق، متابعا: هناك بعض المحتويات التي تدعو للإلحاد والتطرف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة استخدام المنصات الإعلامية في نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف جبر، أنه يوجد نحو 45 مليون حساب على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، نصفها مواقع مزيفة، ويوجد نحو 7.5 مليون حساب على نتفليكس.

وأشار "كرم جبر"، إلى أنه يجري التعاون حاليا مع الدول العربية لوضع ضوابط لمواجهة هذه القضية، لاسيما وأنها قضية جاءت الينا من الخارج، وبالتالي سنشكل قوة لمواجهتها.

وفي سياق متصل، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أنه لا يجوز فرض قيود على الاعلام، لكن مع تلقي الشكاوى يتم التعامل مع مرتكبى الأخطاء في المراحل الأولى ثم يتم تطبيق الإجراءات معها.

وأشار إلى أن الضوابط الإعلامية الجديدة التي يتم إعدادها، قد تصل لسحب تراخيص القناه في حالة المخالفة.