حزب حماة الوطن يدشن عدة مشروعات خدمية بمحافظة سوهاج.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - دشن حزب حماة الوطن، عدة مشروعات خدمية فى محافظة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وقيادات وأعضاء الحزب.

وذكر الفيديو، أن أمانة المرأة بحزب حماة الوطن، قامت منذ شهر ستبمبر 2021، بإنشاء 100 مركز في مختلف المحافظات وقري حياة كريمة، لمساعدة الأسر المصرية في التعليم والحرف اليدوية ومحو الأمية وتأهيل الأطفال من أصحاب الهمم.

وافتتح الحزب 15 مركزاً من مراكز الأمل في محافظات شمال سيناء، والإسكندرية، والدقهلية، والوادي الجديد، والفيوم، ومطروح، واخيراً في صعيد مصر محافظة سوهاج.

ثم توجه وفد قيادات حزب حماه الوطن بمرافقة أحمد سامي القاضي نائب المحافظ وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لافتتاح المشروعات التنموية التي إقامها الحزب بقرية المحامدة البحرية مركز الأمل 9 وقرية الصوامعه شرق لافتتاح مركز الأمل .

وتهدف هذه المراكز في توفير حياه كريمة للمواطنين في الريف المصري وتدريب وتأهيل المرأة المعيلة والشباب لسوق العمل ودعم الحرف اليدوية والتراثية وإيجاد مصادر لتمويل الإنتاج ،كما تم زيارة المركز الطبي بقريه الصوامعه شرق الذي عقد الحزب معه بروتوكول خاص لتقديم خدمه طبيه بأسعار مخفضة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.