انت الان تتابع خبر لجنة برلمانية "تشجع" خطوات السوداني في دخول المواد المستوردة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكناني في بيان ورد لـ الخليج 365، "نشجع خطوات رئيس الحكومة في تقليص الروتين وازاحة العقبات امام التجار والمستوردين لتسهيل مهمة دخول المواد المستوردة وتسهيل اجراءات بيع العملة ضمن سعر البنك المركزي المحدد".



واعتبر هذه الخطوات "جزءاً اساسياً من نجاح آلية المستوردين وتصويب وضعهم ضمن القانون المحلي والدولي".