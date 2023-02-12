انت الان تتابع خبر في ميسان.. النزاهة تضبط استيراد آليات غير مستوفية لشروط التعاقد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ميسان ضبط مُذكَّرة إرسال آلياتٍ تابعةٍ لشركة الاستكشافات النفطيَّة في المُحافظة إلى موقع عمليَّات ميسان؛ لغرض خزنها، بعد ثبوت فشلها وعدم ملاءمتها لأجواء العراق، مُشيرةً إلى قيام الشركة باستيراد سيَّاراتٍ تعمل في "بيئات مُتعدِّدة التضاريس"، تبيَّن لاحقاً كثرة عطلاتها الكهربائيَّة والميكانيكيَّة، وعدم توفُّر قطع الغيار اللازمة لها، الأمر الذي أدَّى إلى تركها دون استخدامٍ ومن ثمَّ خزنها في مخازن موقع العمليَّات في المُحافظة".وأضافت الدائرة، أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في المُحافظة، ضبط إضبارتين تمَّ التلاعب فيهما، واستلام قرضين بمبلغ (320,000,000) مليون دينارٍ من المصرف بعد حجز العقار العائد لأحد المُواطنين، مُنوِّهةً بأنَّ عمليَّتي صرف القرضين تمَّتا دون مُوافقة المُقترضين أو علمهما".

وفي بلديَّة المُشرَّح، أشار البيان إلى "ضبط الأضابير الخاصَّة بالقطع المبيعة وفق أحكام المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة؛ لقيام البلديَّة ببيعها خلافاً للضوابط والتعليمات، وإحداث هدرٍ في المال العام، بعد عمليَّـة بيع قطع أراضٍ مُميَّزةٍ بأسعارٍ زهيدةٍ".

أمَّا في ملاحظيَّة التسجيل العقاريّ في قضاء علي الغربيّ، فقد رصد فريق عمل المكتب، بحسب البيان، "تلاعباً في كشف أحد العقارات وتحويله من عقارٍ مشيدٍ إلى عرصة؛ لغرض تحويل ذمَّته وتقليل مبلغ رسوم التسجيل العقاريّ".

