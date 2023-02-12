شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: توقيع اتفاق مع "العليا لحقوق الإنسان" قريبا لتنظيم ندوات تثقيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن أن المجلس بصدد توقيع اتفاق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بهدف التنسيق المشترك بين الطرفين لتنظيم ندوات ومؤتمرات وبرامج ثقافية وغيرها من الأشكال، وتبنى استراتيجية حقوق الإنسان وكيف يتم الدعايا لها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة استخدام المنصات الإعلامية في نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

واقترح "جبر" توقيع برتوكول مماثل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك أن يكون هناك تعاون مع البرلمان ولجنة حقوق الإنسان في هذا الأمر.

وأشار" جبر" إلى وجود تعاون من كل الأطراف، والتواصل مع الجهات المؤثرة في الخارج، وتزويدها بالمعلومات والجهود التي تتم في مصر بملف حقوق الإنسان، سواء في الناحية الأمنية أو الاجتماعية، وهى جهود كثيرة، مثل ماتم في ملف مراكز الاصلاح والأقسام.

وأستطرد "جبر" قائلا: نريد أن يكون لدينا سياسة دائمة ومستمرة للرد على الخارج، لاسيما وأن هناك مواسم ثابتة للهجوم على مصر.