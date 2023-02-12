شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: الرئيس السيسي لم شمل المجتمع وقاد مصالحة وطنية دون إجراءات استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت نموذجاً يفوق جنوب أفريقيا في إجراء المصالحة الوطنية دون اتخاذ إجراءات استثنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، لمناقشة استخدام المنصات الإعلامية المختلفة لنشر الوعي بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال "جبر" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع لم شمل جميع فئات المجتمع، وإجراء مصالحة وطنية سلمية بشكل رزين وعاقل في بعض المجالات دون إجراءات استثنائية، رغم أنه كان هناك أصوات تصرخ بالإقصاء والمسار الانتقامي، لتقدم مصر نموذجا يفوق ما حدث في جنوب أفريقيا.

وفي سياق متصل، لفت كرم جبر إلي أن الدولة المصرية بذلت جهود في مجال حقوق الإنسان تستحق إلقاء مزيد من الضوء عليها، ومنها ما شهدته الاصلاحيات والجهد المبذول من جانب وزارة الداخلية من تطوير، والتي أصبحت محل إشادة دولية لتشير إلي تغير الصورة الذهنية لدي الخارج عن السجون.

وأشار "جبر" إلي أهمية دور الاعلام في عكس هذه الصورة والإيجابيات التي تشهدها مصر في مجال حقوق الإنسان ليس فقط في الصحف وإنما الدراما، ومنها أن السجون ليست أماكن مخيفة أو تمارس التعذيب.

ونوه "جبر" إلي ما تشهده مصر من إفراجات كبيرة علي السجناء الفترة الماضية، مشيرا إلي أهمية دمج هذه الفئات في المجتمع وإجراءات تطمينية وتسهيلات في العمل، مشيراً إلي أنه كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات، لا سميا وأن البلد كانت معرضه لانهيار بعد الثورة، وآن الآوان لإزالة هذه الإجراءات.