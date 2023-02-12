شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يستقبل رئيس مجلس النواب العراقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، محمد الحلبوسى، رئيس مجلس النواب العراقى و الوفد المرافق له.

فى بداية اللقاء، رحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برئيس مجلس النواب العراقى، مؤكدا على قوة ومتانة العلاقات الثنائية التى تجمع بين البلدين على مختلف المستويات وتقدير مصر حكومة وشعباً للعراق الشقيق ودوره المركزى فى المنطقة المستند على تاريخ وحضارة عريقة ممتدة، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات.

كما أكد رئيس مجلس الشيوخ، على موقف مصر الداعم لوحدة جميع الدول العربية ومساندتها، والحرص على تعزيز الدور القومى العربى، وكذلك دعم علاقات التعاون المتبادلة ومسيرة العمل العربى المشترك، وذلك فى إطار سياسة مصر القائمة على ترسيخ وحدة الصف العربى بهدف تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار لجميع الأشقاء، مشيرا إلى أن العالم العربى يواجه تحديات خارجية تدفعنا للوقوف جنبا إلى جنب، وأنه لا مجال للصراعات الداخلية مع ضرورة رأب الصدع، ولم الشمل العربى لمواجهة تلك التحديات.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب العراقى، عن شكره على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بتقديم مصر يد العون للأشقاء العرب فى جميع الأوقات وبخاصة وقت الأزمات وهى قلب العروبة النابض، وآخرها إرسال مصر للمعونات لمتضررى الزلزال فى سوريا وتركيا، قائلا: "إن هذا الموقف ليس بجديد عليها".

وأكد محمد الحلبوسى، أن العراق يعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربطه بمصر، مثمناً دورها فى الحفاظ على أمن واستقرار العراق والوطن العربى بأكمله ومساهماتها فى تعزيز وحدة الصف العربى.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والسفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.