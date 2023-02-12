شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: ضخ استثمارات جديدة بالشركات لحل المشكلات المتراكمة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة تساهم مع القطاع الخاص سواء بالإدارة أو زيادة رأس المال لضخ استثمارات لحماية بعض الشركات من التعثر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، لمناقشة استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص نتائج تنفيذ أعمال تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأضاف أن شركات قطاع الأعمال بها مشاكل متراكمة منها كثرة العمالة والماكينات بها قديمة، متابعا: حلول هذه المشكلات هو ضح استثمارات لمعالجة هذه المشكلات.

من جانبه أكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن وزارة قطاع الأعمال تعاني من مشاكل واضحة في عدد من القطاعات، ولدينا أمل أن نساند الوزير بحل هذه المشكلة ونحن علي كامل الاستعداد لتقديم الدعم لوزارة قطاع الأعمال في كافة القطاعات.