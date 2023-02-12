شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش دور "تنظيم الاتصالات" فى التوعية بأهمية ومخاطر الأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتوعية بأهمية ومخاطر الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على شبكات المعلومات الدولية (الانترنت) ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتضمن عرض ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الاتصالات، تعريف بالأمن السيبراني، والحروب السيبرانية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، بالإضافة الى التوسع في الاعتماد على شبكات الاتصالات واستخدامات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال أعداد كبيرة من المستخدمين في الفترة الأخيرة، ومن مختلف المراحل العمرية وضرورة العمل على حماية الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوصت اللجنة بالقيام بزيارة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية لمزيد من الاطلاع على جهود الجهاز في تنظيم سوق الاتصالات المصري واستكمال العرض الخاص بأهمية ومخاطر الأمن السيبراني.