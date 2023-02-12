شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى: دورى دعم ورعاية مصالح أعضاء نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى خالد ميرى، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الأخبار، على أن دوره خلال المرحلة المقبلة سيركز علي رعاية ودعم مصالح الأعضاء، متمنياً أن يوفق الله الجميع لما فيه صالح الجماعة الصحفية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية له على هامش تقديمه بأوراق ترشحه لخوض انتخابات النقابة على مقعد النقيب اليوم الأحد، خلفا للنقيب الكاتب الصحفي ضياء رشوان.
وشكّل مجلس نقابة الصحفيين اللجنة المشرفة على الانتخابات وفقًا لقرار مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، فى اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023، لجنة الانتخابات برئاسة النقيب، وعضوية الستة أعضاء المستمرين في عضوية المجلس، وأعضاء بالجمعية العمومية من المشتغلين والمقيدين بجدول المعاشات من الزملاء الأساتذة:
1- أمينة شفيق (الأهرام)
2- عبد الله حسن (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
3- أمينة النقاش (الاهالى)
4- مجدى حلمى (الوفد)
5- عبد العظيم الباسل (الاهرام)
6- سعيد محمد أحمد (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
7- محمد المنايلى (الجمهورية)
8- ثروت شلبى (الاهالى)
9- سعيد جمال الدين (الاحرار)
10- محمود الشيخ (دار الهلال)
على جميع الإدارات تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
وتواصل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لليوم الثانى تلقي طلبات الراغبين فى الترشح على انتخابات الصحفيين مارس 2023.
وبدأت أمس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تلقى أوراق المرشحين لمنصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.
وتلقت اللجنة المُشرفة على الانتخابات بنقابة الصحفيين، برئاسة النقيب وعضوية الأعضاء السنة الممتدة عضويتهم فى اليوم الأول من فتح باب الترشح، ثلاث مرشحين على منصب نقيب الصحفيين وسبعة مرشحين على عضوية المجلس.