شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى: دورى دعم ورعاية مصالح أعضاء نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى خالد ميرى، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الأخبار، على أن دوره خلال المرحلة المقبلة سيركز علي رعاية ودعم مصالح الأعضاء، متمنياً أن يوفق الله الجميع لما فيه صالح الجماعة الصحفية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له على هامش تقديمه بأوراق ترشحه لخوض انتخابات النقابة على مقعد النقيب اليوم الأحد، خلفا للنقيب الكاتب الصحفي ضياء رشوان.