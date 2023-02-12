شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" تطالب المجتمع العربى بالتكاتف للتصدى لأزمة الغذاء العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفداً من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية خلال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، يعكس حرص مصر على دعم جهود تعزيز التواصل البرلماني بين الدول العربية، بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين دول المنطقة.

وأشار” البدري” فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مصر ركيزة أساسية وحجر الزواية لأمن واستقرار المنطقة العربية وشمال أفريقيا، موضحا أن الأمن القومي كلا لا يتجزأ، وأن مصر لديها رؤي مشتركة وواضحة مع الدولة العربية حول القضايا التي تتعلق بالمنطقة وأستقرارها .

وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: أن قرار البرلمان العربي التركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، يوضح أهمية الامن الغذائي العربي كأمن قومي لكل البلاد العربية لا يقبل التجزئه، خاصة بعد ما شهده العالم من تداعيات سلبية للأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على سلاسل الإمداد.

وشدد النائب محمد صلاح البدري، على أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية، وحرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية، ومؤكداً أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام للدولة المصرية.