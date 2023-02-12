الأسد يستقبل وزير خارجية الإمارات لبحث تداعيات الزلزال المدمر

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وأشاد بموقف الإمارات واستجابتها السريعة بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

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وتوجه وزير خارجية الإمارات إلى سوريا لبحث تداعيات وآثار الزلزال، ، مؤكداً دعم بلاده ووقوفها إلى جانب سوريا في هذه المحنة، واستمرارها بتقديم المساعدة المطلوبة لمساعدة الشعب السوري على تخطي الآثار التي خلفها الزلزال، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأوضحت الرئاسة السورية أن عبدالله بن زايد نقل تعازي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى الرئيس الأسد والشعب السوري.

وأعرب وزير الخارجية الإماراتي عن خالص المواساة لعائلات الضحايا متمنياً الشفاء للجرحى والمصابين.

من جانبه، وجه الأسد الشكر لدولة

الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، على المساعدات التي تقدمها للشعب السوري، مشيراً إلى أنّ الإمارات كانت من أوائل الدول التي وقفت مع سوريا وأرسلت مساعدات ضخمة إغاثية وإنسانية وفرق بحث وإنقاذ.

وأكّد الأسد أنّ الشعب السوري يُقدّر مواقف الإمارات واستجابتها السريعة والتي تعبر عن عمق العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع البلدين، والمبادئ الإنسانية التي يمتلكها الشعب الإماراتي الشقيق.

بعد اللقاء زار الرئيس السوري ووزير الخارجية الإماراتي المناطق المتضررة من الزلزال واطّلع على جهود فرق البحث والإنقاذ الإماراتية التي تعمل في تلك المناطق.

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