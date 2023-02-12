إيطاليا تسجل 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيل إيطاليا 30 ألف و901 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 25 مليونا و519 ألفا و67.

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وسجلت إيطاليا 279 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات في البلاد إزاء كوفيد إلى 187 ألفا و551 وفاة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 150 مليونا و74 ألفا و539 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ويزداد خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا والبرد والأنفلونزا في فصل الشتاء، وعلى الرغم من تشابه الأعراض بين هذه الأمراض الثلاثة، إلا أن هناك اختلافًا في الشدة التي تسببها هذه الأمراض، ومن المهم معرفة الفرق بين الأعراض والعلامات التي يسببها كورونا والأنفلونزا والبرد واتخاذ الاحتياطات اللازمة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كشف الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بكلية الطب في جامعة الزقازيق، الفرق بين الزكام وكورونا والإنفلونزا، لافتًا إلى أن العالم ينتابه انتشار 4 فيروسات، يه الزكام والأنفلونزا وكورونا والفيروس التنفسي المخلوي، حيث يتميز الزكام بأن مدته طويلة بعض الشيء، من يومين إلى 4 أو 5 أيام، وتكون الإصابة في الأنف وما جاورها مثل الجيوب الأنفية، ما بين الانسداد أو السيولة أو سعال خفيف أو صداع خفيف واحتقان في الزور.

وأشار إلى أن الأنفلونزا أسرع من الزكام في الأعراض، ففي الصباح يكون المريض مصابًا ببرد ورشح، وفي نهاية النهار ترتفع درجة حرارة الجسم،

وينتابه قشعريرة وتكسير في العظام والعضلات، وينتابه نوع من الصداع والسعال والتهاب في الحلق، وتمر الأمور بسلام، والعلاج الأساسي هو الراحة.

واستطرد شاهين أن الفيروس التنفسي المخلوي أثار ضجة واسعة وفزع أولياء الأمور، لافتًا إلى أنه من فيروسات التهابات الجهاز التنفسي العلوي وقد يصل إلى الجهاز السفلي في الحالات الخطيرة، لكن الأمور تمر بسلام من دون أي خطورة.

وقال شاهين إن فيروس كورونا لا يزال موجودًا وسيظل موجودًا، وكل يوم يقول للبشرية أنا موجود، حيث يغير شكله، وهو ما يرجع إلى استمرار الإصابة به، فكلما تأقلم الجسم ويدافع عن نفسه ضده يتحور ويظهر في نسخة جديدة، فترة حضانة المرض الخاصة به من 4 أيام إلى 14 يومًا، كما أنه يصيب أجهزة مختلفة مثل العصبي والتنفسي والهضمي وبعض الأدوية الدموية، كما أن له علاجات مخصصة ولا يستجيب لأنواع العلاجات الأخرى، كما أنه يسبب الإصابة بضيق التنفس بشكل قاتل، وإذا أجرينا المسحة وكانت إيجابية والمريض سليمًا بالأعراض، فإنه يكون مصابًا بكورونا ويجب أن يعزل نفسه 5 أيام، وإذا كان مصابًا بالأعراض فيجب أن يعزل نفسه 10 أيام.

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