تركيا تًعلن تعليق الدراسة في كافة الولايات المتضررة حتى الأول من مارس

ياسر رشاد - القاهرة - قررت الحكومة التركية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة بشكل كامل حتى الأول من مارس في كافة الولايات المتضررة إزاء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الإثنين الماضي.

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وأكد وزير التعليم التركي محمود أوزر أنه سيتم إستئناف الدراسة في 1 مارس القادم، وسيستمر التعليم في 71 مقاطعة ليست مناطق زلزال.

ولا يتوقف عدّاد الموت عن الدوران في تركيا وسوريا منذ أن هز الزلزال المدمّر أرضهما، فجر الاثنين الماضي، حيث يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا، اليوم، في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور 6 أيام على الزلزال الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في كلا البلدين، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلن نائب الرئيس التركي أحدث حصيلة لقتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين، مشيرا إلى أنها ارتفعت إلى 24617.

ومن المتوقع أن تزيد الحصيلة خلال الأيام المقبلة مع استمرار أعمال البحث، وسط تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء تحت الأنقاض.

ولا زال عمال الإنقاذ يعثرون على مزيد من الناجين تحت الأنقاض رغم تضاؤل الأمل، حيث يعمل رجال الإنقاذ في سباق مع الزمن لانتشال ناجين محتملين محاصرين تحت أنقاض آلاف المباني التي انهارت بفعل الزلزال.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن قرابة 26 مليون

شخص تأثروا بالزلزال وأصدرت نداء عاجلاً السبت لجمع 42.8 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الصحية العاجلة.

وقد وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مواجهة أسئلة حول معالجته لكارثة أكبر زلزال مدمر يضرب تركيا منذ 1939، بالبدء بعمليات إعادة الإعمار في غضون أسابيع، قائلاً إن مئات الآلاف من المباني تدمرت.

وفي سوريا، كان تأثير الكارثة أسوأ في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية في شمال غرب سوريا، حيث شرد الزلزال الكثيرين للمرة الثانية بعد أن نزحوا عن ديارهم قبل ذلك بفعل الحرب الأهلية، ومع ذلك فإن المنطقة تلقت مساعدات أقل مقارنة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقد حث مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستونيسكو، دمشق على عدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، رافضاً الاتهامات بأن الاتحاد الأوروبي أخفق في تقديم المساعدة الكافية للسوريين عقب وقوع الزلزال والهزات الإرتدادية.

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