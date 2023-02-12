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مؤتمر التواصل الحكومي السعودي يستعرض خطة الإسكان وإنجازات الحكومة

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ياسر رشاد - القاهرة -  يعقد الدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام السعودي، مؤتمرًا صحفيًّا مساء غدٍ الإثنين، يستعرض خلالها إنجازات الحكومة خلال الشهور الأخيرة.

يأتى المؤتمر الصحفي في إطار البرنامج الدوري للتواصل الحكومي.

يشارك في المؤتمر بجانب وزير الإعلام، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

يستعرض وزير الإعلام خلال المؤتمر، أبرز المستجدات في

عددٍ من الملفات الحكومية.

كما يتناول وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز المعروض العقاري وتسهيلات القروض السكنية وتحسين المشهد الحضري والحالات المطرية، وغيرها من الملفات ذات العلاقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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