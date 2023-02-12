روسيا تُعلن القضاء على 480 جندي أوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - تقترب العملية العسكرية الخاصة التي شنتها روسيا على أوكرانيا من دخول عامها الثاني في 24 فبراير الجاري، وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، القصاء على حوالي 480 جندي أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأكدت وزارة الدفاع، في تقريرها اليومي بشأن أحداث الحري، أن قواتها قتلت نحو 480 جنديا أوكرانيا على أربعة محاور بدونباس خلال يوم، كما أصابت بضربة جوية عالية الدقة ورشات لتجميع المدرعات بأحد مصانع خاركوف.

وقضت القوات الروسية على ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك و100 آخرين على محور كراسني ليمان.

وفي محور دونيتسك، قتل أكثر من 250 جنديا، وتم تدمير مدفع M777 أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع M109 Paladin أمريكي الصنع، وهاوتزر ذاتي الدفع "أكاتسيا"، ومدفع "غياسينت"، ومدفعين مضادين للدبابات من طراز "رابيرا".

وبلغت خسائر أوكرانيا، في محور جنوب دونيتسك، أكثر من 50 جنديا ودبابة ومدفع "مستا-بي"، إضافة إلى مستودعين للذخيرة.

ودمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر ذاتي الدفع "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر

ذاتي الدفع "أكاتسيا" ورادار أمريكي مضاد للبطارية AN / TPQ-50، في محور خيرسون.كما قامت بإصابة 78 وحدة مدفعية للعدو في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 119 منطقة، وتدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات Osa-AKM في دونيتسك.وأسقط الجيش الروسي 17 طائرة بدون طيار واعتراض 12 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا" و"أوراغان".وكشفت وزارة الدفاع عن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، مؤكدة تدمير 384 طائرة، و207 مروحيات، و3105 طائرات بدون طيار، و404 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7840 دبابة ومدرعة أخرى، و015 1 راجمة صواريخ، و4073 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و8350 مركبة عسكرية خاصة.

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