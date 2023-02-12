أمير قطر يتوجه إلى تركيا بعد كارثة الزلزال

ياسر رشاد - القاهرة - توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى تركيا في زيارة عمل رسمية، وتأتي الزيارة تزامنًا مع استمرار تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وخلف آلاف الضحايا.

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وحسب بيان الديوان الأميري القطري، سوف يلتقي تميم بن حمد خلال زيارة مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

ويرافق الأمير وفد رسمي، دون إيضاح تفاصيل أكثر عن الزيارة التي تتزامن مع استمرار تركيا في عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال، والتي بادرت دولة قطر بإطلاق جسر جوي إلى تركيا لمساعدتها في تلك الكارثة، وفقًا لوقع روسيا اليوم الإخباري.

وقبل يومين تبرع الشيخ تميم بـ50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار) لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتخصيص

دولة قطر 10 آلاف منزل متنقل لصالح المنكوبين من زلزال تركيا وسوريا.

وقال أردوغان في كلمة له خلال جولته على المنكوبين في ولاية شانلي أورفا، إن “دولة قطر تعمل على إرسال 10 آلاف منزل متنقل للمناطق المنكوبة من الزلزال”.

وأكد أن هذه المنازل “ستساهم بإيواء عوائل كثيرة”.

وأكدت قطر تخصيص 10 آلاف منزل متنقل، وذلك لنقلها إلى المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ووصلت آثاره إلى الشمال السوري.

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