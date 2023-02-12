اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في مخيم جنبن

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صافرات الإنذار داخل مخيم جنين، اليوم الأحد، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية منطقة الجابريات المحاذية للمخيم، ووصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية تجاه منطقة الجابريات.

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واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين شمال الضفة الغربية، بعد اقتحام وحدات خاصة إسرائيلية للمخيم، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأشار مكتب إعلام الأسرى، إلى أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منزل الأسير زكريا الزبيدي في حي الجابريات بجنين واعتقلت شقيقه جبريل

الزبيدي.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش اقتحمت مخيم جنين وسط إطلاق للنار مع مسلحين فلسطينيين.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى في بيان، أن مقاوميها خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في محيط مخيم جنين واستهدفوهم بشكل مباشر بصليات كثيفة من الرصاص.

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