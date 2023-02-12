تزامنًا مع مؤتمر القدس.. حكومة الاحتلال تسعى لعملية أوسع ضد الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - يعتزم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، شن عملية عسكرية أوسع في القدس، معتبرًا أن الرد المناسب على الفلسطينيين هو الضرب بقوة وتعميق جذور الاحتلال في البلاد.

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وقال بنيامين نتنياهو إن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت” سيبحث مساء اليوم الاستعدادات لشن عملية عسكرية واسعة في القدس، لوقف العملية المسلحة، زاعما أن سيتم شن العملية “من خلال الامتناع قدر الإمكان عن استهداف غير الضالعين”، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأضاف أن “الحكومة ستخول اليوم الكابينيت بتعزيز الاستيطان في بلادنا، الذي يحاول المخربون اقتلاعه”.

وتطرق نتنياهو إلى عملية الدهس في مستوطنة “راموت” في القدس المحتلة، أمس الأول، معتبرا أن “الرد المناسب على الإرهاب هو بضربه بقوة وتعميق جذورنا في بلادنا أكثر”.

وتابع نتنياهو أن الكنيست سيصادق الأسبوع الجاري على سن مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة في إسرائيل أو الإقامة في القدس المحتلة من أسرى فلسطينيين “وطردهم من الأراضي الإسرائيلية”.

وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد أعلن في

أعقاب عملية الدهس عن شن عملية “السور الواقي 2” في القدس المحتلة، على غرار عملية “السور الواقي” التي فعّلتها إسرائيل في الضفة الغربية عام 2002.

وانتقد مسؤول رفيع في الحكومة أقوال بن غفير حول “السور الواقي 2” من دون إقراره في الكابينيت. وقال إن “القرار ببدء عملية كهذه لا يتم اتخاذه من دون إعطاء تفسيرات والتنسيق مع باقي المسؤولين في أجهزة الأمن، ومع رئيس الحكومة ووزير الأمن يوآف غالانت”.

وأضاف أن القرار بشن “السور الواقي” في العام 2002 اتخذ في الحكومة بعد مقتل 131 إسرائيليا خلال شهر واحد. ولا نتخذ قرارا بشن عملية السور الواقي في موقع عملية دهس”.

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