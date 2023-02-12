المؤهلات المطلوبة للتقديم في مستشفى الملك خالد للعيون بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت وظائف مستشفى الملك خالد للعيون التخصصي 2023-1444، خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الأحد، محركات بحث جوجل، وذلك بعد إعلان توافر عدد من الوظائف الشاغرة، والتي تعد من أهم المستشفيات الحكومية التخصصية في السعودية، وتوفر مختلف الخدمات الطبية الخاصة بطب العيون .

شروط القبول في مستشفي الملك خالد للعيون:

-لابد من المتقدمين أن يحمل الجنسية السعودية

- إجادة اللغة العربية والإنجليزية بشكل جيد .

الأوراق المطلوبة للتقديم في مستشفى الملك خالد للعيون:

إضافة المستندات والوثائق المطلوبة بشكل واضح وكامل، والتي تتضمن ما يلي:

خمس صور شخصية أو أكثر بحسب الوظيفة التي يتم التقديم عليها.

صورتان من بطاقة الهوية.

شهادة التخرج الأصلية.

شهادة ميلاد أصلية.

الضغط على أيقونة “إرسال الطلب.

التقديم في وظائف مستشفى الملك خالد للعيون

أتاحت مُستشفى المَلك خَالد إمكانية التقديم على الوظائف المتاحة فيها

من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمستشفى الملك خالد على الإنترنت “من هنا"

الضغط على أيقونة “الخدمات الالكترونية" الظاهرة في الصورة أدناه.

الضغط على خيار “خدمات التوظيف” من القائمة الظاهرة.

الضغط على أيقونة “الوظاف الشاغرة.

تظهر قائمة بالوظاف المتوفرة فيختار المتقدم ما يتناسب مع مؤهلاته.

الضغط على مربع "تقدم الآن".

إدخال كافة البيانات المطلوبة في استمارة التقديم.

التأكد من صحة البيانات المدخلة.

المؤهلات المطلوبة للتقديم في مستشفي الملك خالد للعيون:

- الثانوية العامة

- الدبلوم

- المؤهل الجامعي

- الماجستير