شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى في ليفربول تنتظر كلوب بالمريكاتو الصيفي القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشهد الفترة الأخيرة تراجع في مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على المستوى المحلي، الأمر الذي أدى إلى قلق إدارة الريدز، على الفريق خلال المشاركة في دوري أبطال أوروبا القادمة خاصة وأنه سيواجه نظيره نادي ريال مدريد الإسباني في دور ال 16 من البطولة.

ليفربول يضع خطة جديدة للنهوض بالفريق

وكشفت تقارير صحفية بريطانية عبر صحيفة ديلي ميل، على أن إدارة نادي ليفربول الانجليزي تجهز مفاجأة سارة للألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية، على أن إدارة نادي ليفربول ستمنح كلوب ميزانية كبيرة لإعادة بناء الفريق والتعاقد مع لاعبين جدد في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن إدارة النادي أدركت حاجة الفريق لإعادة البناء، بسبب تقدم معدل الأعمار، لا سيما أن بعض اللاعبين الكبار بلغوا الثلاثين من العمر أو اقتربوا من ذلك على غرار جوردان هندرسون وفابينيو ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي لكلوب سيكون ضم جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند، مع وجود خيار آخر بالتعاقد مع ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون.

وكان قد اشتكى كلوب، في أكثر من مرة خلال المؤتمرات الصحفية بأن ناديه لا يستطيع الإنفاق في الميركاتو مثل المنافسين بالبريميرليج.