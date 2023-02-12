انت الان تتابع خبر توضيح من الجوازات حول شكاوى مواطنين بتأخر معاملاتهم (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مصدر من داخل المديرية لـ الخليج 365، أن هناك انسيابية عالية في العمل، والكوادر مستمرة بإنجاز المعاملات وتقديم التسهيلات للمواطنين.

وبين، أن عملها يبدأ من الصباح وحتى الساعة السابعة مساءً.



وشكا عدد من المواطنين، اليوم الاحد، تأخير معاملاتهم في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.

ووثق مقطع مصور حصلت عليه الخليج 365، تذمر المواطنين بسبب وقوفهم لساعات طويلة بانتظار انجاز معاملاتهم، فيما اظهر الفيديو بوابة أخرى لإنجاز المعاملات بتسهيلات لأصحاب "الواسطات".