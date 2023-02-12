انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يدعو للتشاور بين بغداد وأربيل لإنهاء المسائل العالقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ الخليج 365، أن رشيد "استقبل اليوم في قصر بغداد، وفد إقليم كردستان برئاسة وزير الداخلية ريبر أحمد والوفد المرافق له؛ لبحث التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية وملف النازحين في البلاد، وضرورة توحيد الجهود بين القوى العراقية لمواجهة التحديات التي يواجهها العراق".وأكّد رشيد، "أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للوصول إلى تفاهمات حقيقية تفضي لحلول جذرية للمسائل العالقة استنادا إلى الدستور والقانون والمصلحة الوطنية للبلاد، مشددا على أن العراقيين ينتظرون استحقاقات مهمة منها إقرار الموازنة وقانون النفط والغاز لما لهما من تماس مباشر بحياة المواطنين ومعيشتهم".

وأشار إلى أن "الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لديهما الإرادة والرغبة على حل القضايا عبر التفاهم والحوار بين الطرفين".

بدوره، أكد ريبر أحمد "حرص حكومة إقليم كردستان على التوصل إلى تفاهمات وحلول جذرية للمسائل العالقة مع الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى العلاقات الجيدة بين الجانبين"، مثمناً "موقف وجهود رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر، ودوره في حل الإشكالات بين الأطراف السياسية وبما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالبلاد".