انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يوجه بإطلاق صفارات الإنذار حال حدوث هزات أرضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الشمري ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "الاجتماع الخامس للجنة العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني والخاص بالزلازل والفيضانات، بحضور ممثلين عن الوزارات كافة وهيئة الحشد الشعبي ومنظمة الهلال الأحمر وعدد من القادة والضباط".وأكد على "توحيد الجهود كل بحسب موقعه من أجل مواجهة الظواهر الطبيعية ومنها الزلازل والهزات الأرضية والفيضانات تحسباً لوقوعها خصوصاً بعد أن شهدت المنطقة نشاطاً زلزالياً مؤخراً مع التأكيد على إطلاق صفارات الإنذار في حالة حصولها لتنبيه المواطنين".

وخرج المجتمعون، وفق البيان، "بتوصيات للوزارات والهيئات المعنية للعمل على الاستعداد لتنفيذها بشكل سريع وعاجل إذا ما وقع مكروه لا قدر الله".

كما شهد الاجتماع "مجموعة من المداخلات من قبل الحاضرين ومناقشة الملاحظات المطروحة بشكل مستفيض".

